Благодарственными письмами отметили ветеринаров Ленинского округа

«За прошедший год у нас введены несколько новых сервисов. Регистрация домашних животных, которая связана с учетом и чипированием сельскохозяйственных и домашних животных. Также у нас еще вводятся сервисы оформления ветеринарных договоров», — сказал исполняющий обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков.

На мероприятии были подведены итоги с начала года. Около 10 специалистов ветеринарных служб Ленинского городского округа были награждены грамотами и благодарственными письмами за плодотворный труд и вклад в обеспечение ветеринарно-санитарной безопасности агропромышленного комплекса Московской области.

«Ветеринары — одна из самых гуманных профессий. Вы — настоящие герои для братьев наших меньших. Работать ветеринаром может только человек с большой душой и сердцем. Эта профессия требует высокой ответственности и внимания, чем обладают наши сотрудники ветеринарных служб», — добавила заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

Этот праздник начали отмечать с 2014 года. На сегодняшний день на 89 ветеринарных станциях и лечебницах Подмосковья трудятся около двух тысяч специалистов. Отрасль активно развивается: внедряются современные цифровые технологии, модернизируется материально-техническая база, растет уровень квалификации специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.