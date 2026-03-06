Бизнесвумен в Якутии пожаловалась на мужчин, работу которым ищут жены
Предпринимательница из Якутии, которая ищет сотрудника на должность развозчика хлеба, рассказала, что часто на вакансию откликаются женщины, которые ищут работу для своих мужей, сообщает «SD Новости Якутии».
Предпринимательница отметила, что подобные звонки ей поступали уже несколько раз. Женщины расспрашивают о вакансии, уточняют детали работы, а потом говорят, что ищут работу для мужей.
«Вот как доверить товар и документы человеку, за которого жена все спрашивает?» — сказала предпринимательница.
Бизнес-вумен удивилась, почему мужчины сами не могут позвонить. Она отметила, что вряд ли бы приняла на работу человека, за которого попросила жена.
Ранее сообщалось, что в настоящее время в России зафиксирован рекордно низкий процент безработицы. При этом экономисты и предприниматели обеспокоены тем, что наблюдается острый дефицит сотрудников.
