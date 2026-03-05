Якубович: в России больше не будет дешевой и готовой рабочей силы

В настоящее время в России зафиксирован рекордно низкий процент безработицы. При этом экономисты и предприниматели обеспокоены тем, что наблюдается острый дефицит сотрудников, оплата труда увеличивается, а вслед за ней растет и стоимость товаров. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович заявил, что зарплаты в цифрах действительно выросли, но в стране больше не будет готовой и дешевой рабочей силы, пишет RuNews24.ru .

По мнению Якубовича, инфляционные процессы полностью нивелируют повышение зарплат. Когда оклад увеличен на 15%, а цены на продукты выросли на 20%, качество жизни падает, а не растет. Работодатели поднимают оплату не от избытка ресурсов, а вынужденно, стремясь сохранить персонал, которому становится недостаточно средств на базовые потребности.

Параллельно снижается трудовая мотивация. На фоне опережающего рост цен увеличения доходов желание трудиться «больше и качественнее» исчезает. В таких обстоятельствах люди закономерно требуют повышения зарплаты для поддержания приемлемого уровня жизни, а не в связи с ростом своей эффективности. Как следствие, производительность труда не увеличивается, а в некоторых случаях даже снижается.

При этом, как отмечает аналитик, в обозримой перспективе роботизация не станет спасением. Технологии дорогие, а кредиты на их приобретение под высокие ставки недоступны для большинства компаний. К тому же в стране пока не хватает квалифицированных специалистов, способных обслуживать сложное оборудование.

По оценке Якубовича, в первую очередь автоматизации подвергнутся монотонные, опасные и рутинные операции, например, на сборочных линиях или в логистических комплексах. Однако в сферах, требующих творчества, управления или сложных инженерных решений, человек еще долго будет играть ключевую роль.

Восполнить нехватку в малоквалифицированном сегменте могли бы трудовые мигранты, но, как уточнил эксперт, это не решит проблему недостатка высококлассных специалистов. Остается единственный путь — готовить собственные профессиональные кадры. Государству и бизнесу необходимо отказаться от поиска готовых экспертов и начать системно их обучать.

