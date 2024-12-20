Бизнесменам Черноголовки грозят штрафы за нарушения миграционного учета и торговли

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели мониторинг соблюдения миграционного законодательства в объектах торговли и общественного питания городского округа Черноголовка. Посетив 12 предприятий совместно с сотрудниками администрации и УМВД, выявили 2 локации, где деятельность нарушала требования законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В результате в отношении иностранных граждан было составлено 6 административных постановлений по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории страны. 2 собственника объектов могут попасть под часть 4 статьи 18.15 КоАП РФ, им может грозить штраф общей суммой до 2 млн рублей за нелегальное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства.

Несанкционированный товар будет изыматься по всему региону с целью пресечь повторные случаи незаконной торговли в прежней локации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранителями запрет на привлечение иностранной рабочей силы по некоторым патентам. Глава региона подчеркнул, что мигранты должны приносить пользу экономике и бизнесу.

Запрет на привлечение иностранной рабочей силы, который начнет действовать с 1 января 2025 года, коснулся торговли табаком и алкоголем, уличного питания в нестационарных торговых объектах, соцуслуг, спорта, досуга, культуры, образования и здравоохранения. За этот год предприниматели должны подстроиться под изменения.

«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами — там нам очень нужна иностранная рабочая сила. Вместе с тем мы предлагаем запретить труд мигрантов в торговле табаком, алкоголем, уличном питании в нестационарных торговых объектах и т. д. Считаем, что заменить их и получить эту работу могут граждане РФ», — заявил Воробьев.