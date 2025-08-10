Бизнесмен, заставший детей умыться зеленкой за кражу мандаринов, извинился

Предприниматель, который заставил детей умыться зеленкой и извиняться на камеру за кражу мандаринов в Чувашии, принес извинения пострадавшей 13-летней девочке, сообщает Kp.ru .

Инцидент произошел в Ядрине. Бизнесмен увидел, что дети стащили у него пару фруктов. Однако мужчина не стал разговаривать с ребятами или их родителями, а решил преподать им урок сам. Он вывез детей за город, а там заставил их умываться зеленкой.

«Искренне приношу свои извинения тебе и мальчику. Хочу на этом вопрос закрыть, чтобы они (дети-ред.) на меня зла не держали. У меня у самого четверо детей», — сказал предприниматель пострадавшей девочке.

По данным СМИ, бизнесмен компенсировал семье моральный ущерб, однако прокуратура все равно организовала проверку по факту произошедшего.