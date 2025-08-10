Заставил умыться зеленкой и извиниться: бизнесмен наказал детей за кражу
44-летний предприниматель из Ядрина в Чувашии заставил подростков умываться зеленкой за кражу нескольких мандаринов, сообщает «112».
Бизнесмен увидел, что мальчики стащили у него пару фруктов. Но он не стал разговаривать с их родителями, или объяснят парням, что так делать нельзя, а решил преподать им урок сам.
Он силой посадил мальчиков в машину, вывез за город, а там заставил умываться зеленкой. Свой урок для ребят мужчина попросил снять на видео. На записи слышен женский голос.
Родители парней в полицию по данному факту не обращались. СК и прокуратура узнали о воспитательных методах предпринимателя из Сети. Теперь они начали проверку в отношении продавца мандаринов по статье «Похищение человека».