Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю устранить блокировку счета

Предприниматель из Орехово-Зуева успешно сотрудничает с Китаем. Он поставляет в Россию оборудование для текстильной промышленности. Для участия в международной выставке в Москве ему понадобилось перевести крупную сумму денег с одного счета на другой. Банк посчитал это операцию сомнительной и заблокировал счет, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

За помощью бизнесмен обратился в общественную приемную уполномоченного в Павлово-Посадском округе. Руководитель данной приемной Маргарита Смирнова взяла на контроль решение вопроса.

Была проведена встреча с менеджером банка, в результате которой предпринимателю удалось перевести деньги и принять участие в выставке по демонстрации промышленного оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.