сегодня в 20:52

Бирюков: ко Дню триколора в Москве установят более 2,2 тыс флагов

К национальному празднику — Дню государственного флага Российской Федерации — к 22 августа Москва будет украшена более чем 2200 флагами и специальными конструкциями. Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что праздничное оформление охватит многочисленные мосты города, пишет «Городское хозяйство Москвы» .

По словам Бирюкова, флаги появятся на Большом Москворецком, Большом Каменном, Новоарбатском, Большом Устьинском, Крымском, Бородинском и Большом Краснохолмском мостах. Также будут украшены 1-й и 2-й Минские путепроводы, мост Победы, Самотечная эстакада и Тверской путепровод. Такое масштабное украшение города флагами является традиционным для этого праздника.

Также триколором украсят правительственные здания, включая Госдуму, Совет Федерации, мэрию Москвы и Центральный музей Вооруженных сил, будут украшены композициями из российских флагов.

Ранее сообщалось, 22–23 августа во всех районах столицы проведут концерты, экскурсии, флешмобы, кинопоказы и другие мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ.