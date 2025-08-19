сегодня в 19:12

Концерты, лекции и кинопоказы подготовили в Москве ко Дню флага

22–23 августа во всех районах столицы проведут концерты, экскурсии, флешмобы, кинопоказы и другие мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ, сообщается на сайте мэра Москвы.

События пройдут на площадках проекта «Лето в Москве», в музеях, парках и т.д. Кроме того, мероприятия будут организованы в офисах «Мои документы».

Гостей ждут кинопоказы, лекции, праздничные акции, исторические квизы и многое другое. Также для посетителей организуют встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками СВО. Большинство мероприятий будут бесплатными.

В честь праздника городской транспорт украсят флагами России и Москвы, на билбордах развесят яркие плакаты. Композиции из триколоров разместят возле зданий Госдумы, Совета Федерации, правительства Москвы и т. д.

Также для жителей столицы подготовили видеопоздравление. А еще в городе состоится народный автопробег.

День Государственного Флага России отмечается 22 августа. Праздник посвящен государственной символике и современной истории России.