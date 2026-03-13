Биологический придаток к смартфону: зумеры не умеют пользоваться картами без GPS

Мы вырастили поколение с ампутированным пространственным мышлением. То, что двадцатилетние лбы впадают в ступор перед стрелочным циферблатом и не могут найти дорогу в родном городе без синей точки на экране, нельзя мягко оправдывать «сменой парадигмы». Это примитивная когнитивная лень и физическая деградация гиппокампа. Об этом РИАМО сообщила психолог Ольга Курьева

Бумажная карта требует от мозга реальной работы: нужно абстрагироваться, сопоставить масштаб, мысленно вращать плоскость и привязать схему к физическим объектам. А современный человек, по словам психолога, привык к уровню дрессированного животного: услышал команду навигатора — свернул направо.

«Мы добровольно отдали алгоритмам базовый навык ориентирования. Отбери смартфон, и взрослый мгновенно превращается в растерянного детсадовца. Этот навигационный кризис — жестокая, но необходимая терапия реальностью. Пора честно признать: если ваш интеллект и способность к выживанию выключаются вместе с мобильным интернетом, то вы не самостоятельная личность, а просто биологический придаток к смартфону», — сказала Курьева.

Ранее РИА Новости сообщало, что из-за отключения мобильного интернета в центре Москвы люди начали массово скупать бумажные карты, пейджеры, рации, стационарные телефоны. Например, продажи складных карт выросли на 70%, а автодорожных — на 170%.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов ранее также заявил, что перебои с мобильной связью и интернетом в Москве продлятся еще 5–10 дней, после чего ситуация может стабилизироваться. По его словам, в центре столицы, включая здание Госдумы, мобильная связь работает нестабильно: звонки проходят не всегда и часто обрываются, мобильный интернет практически отсутствует, Wi‑Fi также работает с перебоями. Иногда сообщения приходят с задержкой в час-два.

Сооснователь финтех-компании Ivitech — сервиса рассрочек для таксопарков и других отраслей малого и среднего бизнеса — Артем Москалев ранее сообщил РИАМО, что для сервисов, которые полностью завязаны на мобильный интернет, отключение связи в центре Москвы — это прямые финансовые потери. Даже небольшое снижение активности от суточного объема в такси и каршеринге уже дает ощутимые потери, особенно если отключение попадает на часы пик. Причем страдают не только транспортные сервисы: сбои затрагивают курьерскую доставку, магазины и общепит.

