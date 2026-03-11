Час без интернета в центре Москвы: цена простоя такси и доставки

Для сервисов, которые полностью завязаны на мобильный интернет, отключение связи в центре Москвы — это прямые финансовые потери. Такси, каршеринг, доставка и часть розничного бизнеса работают через приложения, геолокацию и онлайн-оплату, поэтому даже кратковременный сбой влияет на оборот, заявил РИАМО сооснователь финтех-компании Ivitech — сервиса рассрочек для таксопарков и других отраслей малого и среднего бизнеса — Артем Москалев.

Москва — один из крупнейших рынков городских сервисов. В будний день в столице совершается около 1,7–1,8 млн поездок на такси, а каршеринг используют более 140 тыс. раз в сутки. В городе работает порядка 40 тыс. автомобилей каршеринга. Если связь пропадает хотя бы на час-два в центре, часть заказов просто не происходит: люди не могут вызвать машину, водитель — принять заказ, а пользователь — завершить аренду автомобиля или оплатить поездку, констатирует эксперт.

«Даже небольшое снижение активности от суточного объема в такси и каршеринге уже дает ощутимые потери, особенно если отключение попадает на часы пик. Причем страдают не только транспортные сервисы: сбои затрагивают курьерскую доставку, магазины и общепит. Сегодня около 88% платежей проходит безналично, поэтом,у когда терминалы и мобильные платежи не работают, часть клиентов просто уходит», — говорит Москалев.

В результате основной эффект таких отключений — это цепная реакция. Сначала тормозятся сервисы мобильности и доставки, затем падает поток клиентов в торговле и общепите. Даже несколько часов нестабильной связи в деловом центре города могут заметно снизить оборот малого бизнеса за день, резюмирует эксперт.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что для обеспечения безопасности в ряде районов Москвы пятые сутки подряд отключен мобильный интернет. Из-за этого столичные предприниматели могли понести ущерб в размере от трех до пяти млрд рублей.

