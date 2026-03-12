Стало известно, когда в Москве прекратятся блокировки Сети

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что перебои с мобильной связью и интернетом в Москве продлятся еще 5–10 дней, после чего ситуация может стабилизироваться. Об этом сообщает Газета.ru .

Парламентарий уточнил, что ограничения связаны с мерами безопасности и носят временный характер.

«Проблемы носят временный характер: 5–10 дней. Но отключения будут точечные при наличии террористической угрозы», — сказал депутат.

По его словам, в центре Москвы, включая здание Госдумы, мобильная связь работает нестабильно: звонки проходят не всегда и часто обрываются, мобильный интернет практически отсутствует, Wi‑Fi также работает с перебоями. Иногда сообщения приходят с задержкой в час-два.

«В центре города, в том числе в Госдуме, очень плохо работает мобильная связь, звонки проходят не каждый раз и регулярно обрываются… Работа Госдумы идет в штатном режиме», — пояснил Свинцов.

Он добавил, что при сбоях депутаты связываются друг с другом лично, приходя в кабинеты. Проводной интернет, по его словам, работает стабильно, документы загружаются без проблем, а деятельность парламента продолжается в обычном режиме.

