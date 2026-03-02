Биолог объяснила риск вредителей после снежной зимы

Кандидат биологических наук Татьяна Ноздрина предупредила, что снежная зима повышает шансы насекомых-вредителей на выживание. Однако их численность во многом зависит от погоды весной, сообщает «Вечерняя Москва» .

Снежный покров служит для многих насекомых защитой. По словам Ноздриной, под снегом сохраняется более стабильная температура и высокая влажность, нет резких перепадов и ледяных дождей. В таких условиях легче переживают зиму яйца, личинки, куколки и взрослые особи вредителей.

Однако решающей станет весна. Ранняя, теплая и сухая погода повысит выживаемость насекомых. Затяжная, холодная и влажная весна, напротив, сократит их численность.

Биохимик Екатерина Попова напомнила о профилактике.

«В первой или второй декаде марта, когда днем будет не менее +5 градусов, по закрытым почкам обработайте кустарники и плодовые деревья медным купоросом, бордосской смесью, мочевиной или препаратами на основе хлорокиси меди», — посоветовала эксперт.

Через две недели при температуре от +5–6 градусов она рекомендовала провести обработку от вредителей. В этот период активизируются вишневый трубковерт, почковая моль и клещ, яблонный цветоед и другие насекомые.

Специалисты также отмечают, что снежная зима может привести к более ранней активности иксодовых клещей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.