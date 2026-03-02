Биолог объяснила риск вредителей после снежной зимы
Кандидат биологических наук Татьяна Ноздрина предупредила, что снежная зима повышает шансы насекомых-вредителей на выживание. Однако их численность во многом зависит от погоды весной, сообщает «Вечерняя Москва».
Снежный покров служит для многих насекомых защитой. По словам Ноздриной, под снегом сохраняется более стабильная температура и высокая влажность, нет резких перепадов и ледяных дождей. В таких условиях легче переживают зиму яйца, личинки, куколки и взрослые особи вредителей.
Однако решающей станет весна. Ранняя, теплая и сухая погода повысит выживаемость насекомых. Затяжная, холодная и влажная весна, напротив, сократит их численность.
Биохимик Екатерина Попова напомнила о профилактике.
«В первой или второй декаде марта, когда днем будет не менее +5 градусов, по закрытым почкам обработайте кустарники и плодовые деревья медным купоросом, бордосской смесью, мочевиной или препаратами на основе хлорокиси меди», — посоветовала эксперт.
Через две недели при температуре от +5–6 градусов она рекомендовала провести обработку от вредителей. В этот период активизируются вишневый трубковерт, почковая моль и клещ, яблонный цветоед и другие насекомые.
Специалисты также отмечают, что снежная зима может привести к более ранней активности иксодовых клещей.
