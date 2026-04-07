Биохимик заявила, что вечерний кофе ускоряет старение кожи

Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская предупредила, что употребление кофе во второй половине дня может замедлять выработку коллагена и ускорять старение кожи, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, снижая ощущение усталости, и одновременно стимулирует выброс кортизола — гормона стресса. Утром его уровень естественно повышается и помогает организму проснуться, однако во второй половине дня дополнительная стимуляция может нарушать восстановительные процессы.

«Кортизол напрямую подавляет синтез коллагена, провоцируя медленное заживление и ускоренное биологическое старение кожи», — предупредила Дивинская.

Она отметила, что период полувыведения кофеина у большинства людей составляет пять–шесть часов. Если выпить кофе в 15:00, к полуночи в крови может сохраняться около 25% вещества. Именно в это время должна начинаться фаза глубокого сна, когда активно вырабатывается гормон роста.

«Гормон роста — ключевой стимулятор синтеза коллагена в ночное время. Более 70% его суточной секреции приходится именно на первые циклы глубокого сна. Нарушите их — получите гормональный дефицит. Коллаген не разрушается от одной чашки кофе. Биохимия работает накопительно. Но если вы пьете напиток после 15:00 каждый день годами, вы методично и незаметно для себя лишаете кожу, суставы и кости их ночной строительной смены», — заключила Дивинская.

