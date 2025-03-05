Билеты на концерт или книга: как не ошибиться с подарком для женщины на 8 Марта

При выборе подарка на 8 Марта важно учитывать не только личные предпочтения женщины, но и возможные скрытые подтексты, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи столичного департамента труда и социальной защиты Денис Хакимов.

«Полезные подарки — это хорошая идея, но с ними нужно быть осторожными. Например, если мама сама попросила кухонный комбайн или жена давно хотела хороший пылесос, такой презент будет уместным. Но если женщина не выражала желания получить что-то из бытовой техники, это может восприниматься как намек на ее роль домохозяйки», — сказал Хакимов.

Он добавил, что в отличие от утилитарных вещей, эмоции и впечатления — беспроигрышный вариант.

«Женщины запоминают моменты, которые вызывают у них эмоции. Билеты на концерт, выставку, необычный мастер-класс или даже прыжок с парашютом для любительниц экстрима — все это может стать удачным выбором», — рассказал психолог.

По словам Хакимова, интровертам больше подойдут подарки, связанные с уютом и личным комфортом.

«Книга, вечер за любимым фильмом, стильный органайзер, красивая перьевая ручка — все зависит от характера женщины и ее увлечений. Главное — учитывать особенности той, кому предназначен подарок», — подчеркнул специалист.

Он также отметил, что вещи, сделанные своими руками, обладают особой ценностью.

«Ручная работа — это всегда демонстрация любви и уважения. Создание открытки, коллажа или даже небольшой поделки требует времени и сил. Может показаться, что такая вещь — что-то несерьезное, недорогое с материальной точки зрения, но эмоциональную его составляющую переоценить трудно. Если к человеку равнодушны — на такой шаг не пойдут», — заключил специалист.