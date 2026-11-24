Жители Подмосковья могут подать заявление на перерасчет платы за газ через региональный портал госуслуг, если временно отсутствовали дома или изменилось число проживающих, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для перерасчета платы за газ жителям Подмосковья не нужно посещать офис ресурсоснабжающей организации. Заявление можно отправить через региональный портал госуслуг при временном отсутствии дома или изменении количества проживающих.

Чтобы воспользоваться услугой «Перерасчет размера платы за газ», необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА — единую систему идентификации и аутентификации. Затем нужно заполнить электронное заявление, указать причину обращения и номер лицевого счета, приложить необходимые документы.

Результат рассмотрения поступит в личный кабинет. При положительном решении перерасчет выполнят в течение пяти рабочих дней.

В Мингосуправления Московской области отметили, что услугой воспользовались уже более 9 тыс. раз.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.