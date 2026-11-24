Предприятия Московской области примут участие в международной выставке Woodex с 1 по 4 декабря в московском МВЦ «Крокус Экспо». Они покажут оборудование, программы и инструменты для деревообрабатывающей и мебельной промышленности, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Подмосковные предприятия представят на Woodex решения для всех этапов производства — от обработки древесины и изготовления мебели до упаковки продукции.

«Базис-Центр» покажет программный комплекс «БАЗИС» для проектирования мебели и автоматизации производства, включая оптимизацию раскроя и подготовку управляющих программ для станков с ЧПУ. Производитель «ВакуумКрафт» представит вакуумные захваты и системы перемещения листовых материалов.

В выставке также примут участие «ВЕХА ПЛЮС», «ВС Сервис», «МЕГАПАК» и НПО «АТЛАНТ». Их решения охватывают оборудование для обработки материалов, инструмент и его обслуживание, упаковочные системы и комплексное оснащение мебельных производств.

По данным организаторов, экспозиция объединит 92 компании из России, Австрии, Белоруссии, Индии, Китая и Турции. Для 31 участника это будет первая выставка Woodex.

Деловую программу 1 декабря откроет тематический день «Мебельная индустрия без фильтров», посвященный оборудованию, материалам, комплектующим и цифровым решениям. В последующие дни участники обсудят развитие лесопромышленного комплекса, роботизацию и автоматизацию, эффективные модели мебельного производства, промышленный дизайн, сотрудничество с китайскими компаниями, защиту древесины и деревянное домостроение.

Цифровая платформа Woodex Connect позволит посетителям и участникам изучить каталог экспонентов, найти партнеров, запланировать встречи и ориентироваться на площадке.

Woodex пройдет в 20-й раз и объединит производителей и поставщиков оборудования, материалов и комплектующих для деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Выставка состоится с 1 по 4 декабря в павильоне 1 МВЦ «Крокус Экспо» в Москве. Подробности — на сайте woodexpo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.