Компании Подмосковья представят технологии для деревообработки на Woodex
Фото - © Мебельная фабрика "Комфорт-Питер" в Сергиево-Посадском округе/Медиасток.рф
Предприятия Московской области примут участие в международной выставке Woodex с 1 по 4 декабря в московском МВЦ «Крокус Экспо». Они покажут оборудование, программы и инструменты для деревообрабатывающей и мебельной промышленности, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
Подмосковные предприятия представят на Woodex решения для всех этапов производства — от обработки древесины и изготовления мебели до упаковки продукции.
«Базис-Центр» покажет программный комплекс «БАЗИС» для проектирования мебели и автоматизации производства, включая оптимизацию раскроя и подготовку управляющих программ для станков с ЧПУ. Производитель «ВакуумКрафт» представит вакуумные захваты и системы перемещения листовых материалов.
В выставке также примут участие «ВЕХА ПЛЮС», «ВС Сервис», «МЕГАПАК» и НПО «АТЛАНТ». Их решения охватывают оборудование для обработки материалов, инструмент и его обслуживание, упаковочные системы и комплексное оснащение мебельных производств.
По данным организаторов, экспозиция объединит 92 компании из России, Австрии, Белоруссии, Индии, Китая и Турции. Для 31 участника это будет первая выставка Woodex.
Деловую программу 1 декабря откроет тематический день «Мебельная индустрия без фильтров», посвященный оборудованию, материалам, комплектующим и цифровым решениям. В последующие дни участники обсудят развитие лесопромышленного комплекса, роботизацию и автоматизацию, эффективные модели мебельного производства, промышленный дизайн, сотрудничество с китайскими компаниями, защиту древесины и деревянное домостроение.
Цифровая платформа Woodex Connect позволит посетителям и участникам изучить каталог экспонентов, найти партнеров, запланировать встречи и ориентироваться на площадке.
Woodex пройдет в 20-й раз и объединит производителей и поставщиков оборудования, материалов и комплектующих для деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Выставка состоится с 1 по 4 декабря в павильоне 1 МВЦ «Крокус Экспо» в Москве. Подробности — на сайте woodexpo.ru.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.
«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.