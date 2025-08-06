«Безобразие»: Мишустин раскритиковал прежнюю бюрократическую нагрузку на учителей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что власти постоянно работают над снижением бюрократической нагрузки на учителей. Он назвал прежнюю нагрузку безобразием, сообщает РИА Новости .

По его словам, раньше учителя фактически тратили больше времени на заполнение документов, чем на само преподавание. Мишустин раскритиковал этот факт.

Он отметил, что сейчас работа по сокращению административной нагрузки на учителей не прекращается. Благодаря ей количество документов, которые надо заполнять педагогам, уменьшилось в 25 раз.

Также Мишустин рассказал, что у школьников сейчас почти нет возможности сдавать пробные ЕГЭ и ОГЭ в условиях, близких к экзаменационным. Он поручил Рособрнадзору и регионам разобраться с этой проблемой и организовать пробные экзамены на должном уровне. Мишустин также подчеркнул, что они должны проводиться в комфортных условиях.

Между тем глава Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с Мишустиным доложил о росте числа сдающих естественно-научные предметы. Премьер-министр назвал это важным фактом.

Ранее стало известно об изменениях в образовательной системе РФ с 1 сентября 2025 года. Минпросвещения издало указ о создании единого образовательного пространства.