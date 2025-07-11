Стало известно об изменениях в образовательной системе РФ с 1 сентября 2025 года
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С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения, зафиксированные в приказе Минпросвещения № 704 о создании единого образовательного пространства. Приказ вводит единое поурочное планирование по предметам «непосредственного применения», включая русский язык, литературу, историю, обществознание, географию, окружающий мир, труд, а также основы безопасности и защиты Родины. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
Данный подход направлен на сокращение документационной нагрузки на педагогов и учебной нагрузки на школьников, что должно способствовать более эффективному обучению.
В рамках нового приказа также закреплены нормы по контрольным работам: их продолжительность не должна превышать двух уроков по 45 минут каждый, а максимальное число таких работ составит не более 10% учебного времени. Это позволит оптимизировать процесс оценки знаний учащихся и снизить стресс, связанный с экзаменационными нагрузками.
Кроме того, приказом № 704 предусмотрена синхронизация учебных программ с ОГЭ и ЕГЭ. Для каждого предмета будет указан перечень пунктов, которые проверяются на экзаменах, что обеспечит более четкое соответствие учебного процесса требованиям государственной аттестации.
Также обновлены рабочие программы по предметам мировоззренческого цикла — истории и обществознанию.
Директор гимназии имени Подольских курсантов Наталья Квашенникова считает, что изменения, зафиксированные в приказе, имеют ряд значимых положительных аспектов. По ее словам, синхронизация учебных программ с ОГЭ и ЕГЭ по каждому предмету значительно улучшит качество обучения.
Квашенникова отмечает важность обновления рабочих программ по предметам мировоззренческого цикла.
«История и обществознание адаптированы в соответствии с современными тенденциями, что позволит сделать преподавание этих дисциплин более актуальным и содержательным», — заявила она.
Кроме того, регламентация продолжительности и количества контрольных работ, по мнению педагога, установит единые подходы к проведению контрольных мероприятий для всех образовательных организаций.
В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.