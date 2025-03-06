Один их беженцев рассказал, как солдаты Вооруженных сил Украины угрожали расстрелом мирным жителям Курахово в Донецкой Народной Республике и их семьям, сообщает РИА Новости .

«Вот смотрите, как они объясняют: „Вы хорошие люди, да! И всё. Мы все равно вас поубиваем и ваши семьи!“ — рассказал мужчина.

По словам беженца, один из украинских военных признался, что его брат живет в Донецке и что он собирается его убить.

«Один из них говорил: „У меня брат в Донецке. Я его, если увижу, я его убью!“ — сказал он.

Ранее украинский спецназ пленил итальянского повара-пиццера Джанни Ченни, добровольно вступившего в армию России. Иностранного добровольца захватили в плен между Купянским районом и ЛНР в промежуток с 7 по 8 января 2025 года.