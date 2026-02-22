Без заплаты и в игнор: премиум-клуб в Москве не выплатил сотрудникам деньги

Экс-директор по маркетингу, который был оформлен формально — по ГПХ. Он должен был быть 5/2 быть на связи, креативить, вести нужный документооборот и соответствовать образу Artisté. За декабрь и январь мужчине не заплатили 254 тыс. рублей.

По его словам, сначала 20-летняя гендиректор клуба Мелания Р. обещала скоро заплатить, а потом стала игнорировать бывшего работника. 16 февраля мужчина списался с ней, и получил еще одно обещание — выплаты отдадут в марте. Но также гендиректор его и еще нескольких человек, которым должна, заблокировала в рабочих чатах.

В итоге мужчина уволился и вместе с другими сотрудниками из Artisté, также он написал жалобу в трудовую инспекцию. Кроме того, стало известно, что компания работает в убыток — помимо невыплаченных зарплат накопилось 2 млн рублей долгов.

Чтобы попасть в премиум-клуб, нужно понравиться лично гендиректору, заплатить 100 тыс. рублей вступительных, а также оформить подписку на полгода (180 тыс. рублей) или на год (250 тыс. рублей). За указанные суммы гостям предлагается скоротать время за бокалом игристого в стиле литературных и других тематических вечеров. Среди клиентов: замдиректора по фандрайзингу фонда Axevil Capital Андрей Кочкин, художник Роман Резницкий, фэшн-блогер Карина Нигай и т. д.

