Без осадков и до -11 градусов будет в Московском регионе 18 января
В Московском регионе в воскресенье похолодает до минус 11 — минус 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Погода будет облачной. Осадков не ожидается.
Ветер будет дуть западный. Порывы прогнозируются от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление — 767 мм рт. ст.
Ночью температура останется в пределах минус 11 — минус 9 градусов. Пойдет небольшой снег.
Ранее синоптики рассказали, что в столичном регионе температурный режим установится в пределах климатической нормы ближе к середине недели после 19 января. Местами пройдет небольшой снег.
