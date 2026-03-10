Без химии и пестицидов: в России появится первое органическое манго

сегодня в 06:48

На российском рынке впервые появится органическое манго из Египта

На российских прилавках вскоре появится первое органическое манго. О выходе на рынок новой продукции рассказали в пресс-службе Роскачества, сообщает ТАСС .

Сертификацию по российскому стандарту органического производства прошла компания Isis for food processing, входящая в холдинг Sekem Holding. Предприятие расположено в Египте, уточнили в ведомстве.

«Получение органического сертификата подтверждает, что египетский производитель соблюдает все установленные российским законодательством требования к органической продукции. Наличие сертификата дает право маркировать продукцию как органическую», — сказано в сообщении.

В Роскачестве пояснили, что при выращивании такого манго полностью исключаются химические удобрения, пестициды и гербициды. На этапах сбора, сортировки и упаковки не используются искусственные добавки, консерванты и методы генной инженерии.

