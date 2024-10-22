Бесплатный сыр бывает только в мышеловке: названа опасность сервисов Google

Сервисы Google бесплатны для конечного пользователя, а бесплатный сыр бывает только в мышеловке, сообщил РИАМО член правления ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский.

Ранее сообщалось, что сервисы Google в РФ могут перестать работать, такое может произойти и по решению американской компании.

«Подлинное назначение сервисов Google — сбор информации о пользователях для т. н. „рекламного профилирования“, которое, впрочем, годится для куда более широкого манипулирования пользовательским поведением как в коммерческих целях, так и в целях политического влияния», — сказал Альтовский.

Он посоветовал при выборе смартфона, планшета, телевизора или иного «умного» устройства задаваться вопросом работоспособности этого гаджета в ситуации условного «конца интернета».

«Если работоспособность устройства зависит от доступности стороннего сервера — это устройство не пользователя, а производителя, который фактически может в любой момент „забрать“ устройство у честно купившего его пользователя», — уточнил собеседник.

По его мнению, общество, к сожалению, слишком быстро согласилось, что телефоны, компьютеры и бытовые приборы не работают или работают не в полную силу без соединения с Сетью, хотя объективных причин тому нет.

«Мы — пользователи — должны сказать решительное „нет“ подобным продуктам, требуя от производителей полной функциональности продаваемых устройств вне зависимости от доступа к определенным серверам. Как показал опыт китайских производителей, попавших под американские санкции, таких как Huawei, устройства под управлением Android прекрасно работают и без доступа к сервисам Google, которые, правда, заменяются аналогичными китайскими сервисами», — добавил эксперт.

Как пояснил Альтовский, государство, вводя ограничительные меры в отношении цифровых сервисов и преследуя совершенно иные цели, попутно решает еще одну проблему — пресекает сбор корпорациями избыточной информации о своих гражданах.

«И в этом вопросе государство должно быть предельно жестким, ограничивая произвол как Google, Apple, Huawei, так и отечественных производителей ПО, пытающихся совать свой нос туда, куда их не просили, — в данные о пользователях и их действиях, интересах, потребительском поведении и т. д.», — заключил специалист.