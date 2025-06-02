Бесплатную вакцинацию домашних животных провели в Волоколамске

Выездную акцию по бесплатной вакцинации домашних животных провели в волоколамском парке Победы. Здесь любой желающий мог провести вакцинацию и чипирование для своих домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Плановая вакцинация — это безопасность и профилактика от вирусных заболеваний. Сегодня питомцам делали бесплатную прививку против бешенства препаратом отечественного производства „Рабикан“», — отметила первый заместитель главы Волоколамского муниципального округа Анна Валериковна Агапова.

Для встречи с ветеринаром нужен лишь паспорт животного. Если его нет, то оформить его можно было прямо на месте.

Перед процедурой сотрудники волоколамской участковой ветеринарной лечебницы у владельцев спрашивали кличку и возраст их питомца, а после приступали к вакцинации. Также здесь можно было провести ревакцинацию.

Желающие могли сделать чипирование животных. Для этого питомцам вводили подкожно в область холки микрочип с уникальным номером.

Владельцам животных напомнили о необходимости проведения регистрации своего любимца. Сделать это можно на региональном портале: https://uslugi.mosreg.ru/services/22734.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.