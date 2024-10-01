Бешеные деньги: Минфин раскрыл, сколько россияне тратят в ставках на спорт

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» заявил, что около шести миллионов россиян каждый год делают ставки на спорт в букмекерских конторах, затрачивая на эти цели свыше триллиона рублей ежегодно, сообщает kp.ru .

Чебесков отметил значительный рост доходов от азартных игр, возросших с 210 миллиардов рублей в 2019 году до 1,2 триллиона рублей в 2023 году. Также увеличились целевые отчисления, которые составили примерно 17 миллиардов рублей за первое полугодие 2024 года.

Тем не менее, заместитель министра финансов указал на противоречивость ситуации: с одной стороны, поступления от азартных игр радуют, поскольку эти финансовые средства направляются на поддержку спорта и иные госнужды. С другой стороны, настораживает широкий охват населения, вовлеченного в азартные игры, а также возможное влияние рекламы букмекерских контор на молодежную аудиторию.

Минфин РФ не ставит перед собой цель стимулировать развитие игровой индустрии. Напротив, их стратегия сосредоточена на создании норм и ограничений, которые направлены на защиту прав и интересов граждан. Также акцентируется внимание на сдерживании распространения как легальных, так и нелегальных азартных игр.