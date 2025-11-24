Берите коньки: ледяная корка превратит дороги в Московском регионе в каток

сегодня в 09:59

Ледяная корка в 4-9 мм образуется в Московском регионе в ночь на 25 ноября

В ночь на 25 ноября в Московском регионе похолодает до 0 — минус 3 градусов. Выпавшие за 24 ноября осадки замерзнут, превратятся в гололедицу, толщина корки льда составит 4-9 миллиметров, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сильная гололедица также ожидается в Калужской, Тульской, Орловской, Брянской, Курской, Смоленской, Владимирской, Ивановской, Тверской, Ярославской, Вологодской, Рязанской областях.

Ледяные дожди затронут восточные районы Костромской и Вологодской областей, северо-запад и север Кировской области. В ночь на 25 ноября гололедица ожидается на севере Пермского края.

Утром 24 ноября в Московском регионе прошел ледяной дождь. Из-за него произошел крупный сбой движения электричек на Московских центральных диаметрах (МЦД).

