Беременным студенткам Тверской области выплатят 100 тыс руб

В Тверской области введена единовременная выплата в размере 100 тыс. руб. для беременных студенток, сообщает правительство региона в соцсети « ВКонтакте ».

На меру поддержки могут рассчитывать девушки, очно обучающиеся в образовательных организациях области. Для того, чтобы получить выплату, им необходимо будет встать на учет по беременности.

Еще одно нововведение предусматривает, что жительница региона может бесплатно пройти подготовительный этап программы ЭКО.

Также на заседании регионального правительства под руководством губернатора Игоря Рудени, которое прошло 25 февраля, были приняты и другие меры поддержки.

Так, с 1 января 2025 года молодые семьи, которые проживают на территории 25 муниципальных образований с коэффициентом рождаемости ниже среднеобластного, могут рассчитывать на единовременную выплату. Ее размер — 300 тыс. рублей. Она будет предоставляться при рождении третьего или последующего ребенка.

Кроме того, семьям в этих муниципалитетах ежемесячно будет положена компенсация стоимости найма жилья: 50% расходов в размере до 8 тыс. руб. — при рождении первенца с 1 января 2025 года; 75% расходов в размере до 12 тыс. руб. — при рождении второго ребенка.

Ранее стало известно, что во Владимирской области беременным студенткам также заплатят 100 тыс. руб. Выплата установлена в рамках регионального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья».