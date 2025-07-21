Беременная невеста Тимати пожаловалась на сильные отеки

Невеста рэпера Тимати Валентина Иванова находится на позднем сроке беременности. Девушка поделилась с подписчиками, что на этом этапе у нее появились сильные отеки, сообщает «СтарХит» .

Для Валентины это первая беременность. Она каждый день испытывает новые ощущения, которые иногда доставляют ей дискомфорт. Так, девушка недавно пожаловалась на то, что из-за большого живота у нее заболела спина.

Сейчас Иванова что страдает от сильных отеков, которые появились в третьем семестре беременности. Девушка заявила, что больше не может носить кольца, так как пальцы рук сильно отекают.

«На ночь стараюсь много не есть и не пить. Но даже это уже не помогает», — отметила невеста Тимати.

Валентина с нетерпением ждет, когда малыш появится на свет — она хочет погрузиться в процесс материнства с головой. Для ее жениха этот ребенок станет уже третьим. У рэпера есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

По данным инсайдеров, у Ивановой и Тимати должна родиться девочка.

Ранее актриса Агата Муцениеце провела гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка от Петра Дранги. На мероприятии выяснилось, что у пары родится дочь.