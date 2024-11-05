Береговая охрана Японии заявила, что КНДР запустила баллистическую ракету
Береговая охрана Японии сообщили о запуске Северной Кореей баллистической ракеты, пишут «Известия».
В Минобороны заявили, что возможная баллистическая ракета, запущенная ранее из КНДР, похоже, уже упала.
Береговая охрана Японии призвала суда обращать внимание на упавший объект, а при обнаружении — не приближаясь к нему и сообщить в ведомство.
Ранее сообщалось, что баллистическая ракета, которую Северная Корея запустила в сторону Японского моря, упала вне исключительной экономической зоны Японии.