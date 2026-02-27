Белые медведи в Арктике начали уходить от побережья на 300 и более километров

Изменение климата повлияло на сокращение площади льда в Арктике, из-за чего белые медведи начали уходить от побережья на 300 и более километров. Ранее подобного не фиксировалось, сообщает ТАСС .

Как рассказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин, происходит кратное увеличение количества медведей, которые выходят все дальше на сушу. Они могут оставаться там в течение длительного времени.

Эксперт отметил, что такое поведение животного говорит о том, что площадь льда на территориях его обитания сокращается.

При этом точная численность белых медведей в России не раскрыта. Например, нет информации о количестве животных в Карском море и в море Лаптевых. Но в чукотско-аляскинской и баренцевской популяциях насчитывается более 6,5 тыс. медведей.

Белый медведь занесен в Красную книгу РФ. По данным ученых, в течение трех поколений его численность может сократиться на треть. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова выступила с идеей разработать программу по сохранению данного вида. Также в РФ существует проект «Медвежий патруль», который направлен на помощь жителям населенных пунктов, находящихся в ареале медведя, мирно с ним сосуществовать.

Ранее в Приморье неизвестные убили медведицу в берлоге, а ее детеныши осиротели. Медвежат передали в реабилитационный центр «Тигр».

