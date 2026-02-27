Белые медведи в Арктике начали уходить от побережья на 300 и более километров
Изменение климата повлияло на сокращение площади льда в Арктике, из-за чего белые медведи начали уходить от побережья на 300 и более километров. Ранее подобного не фиксировалось, сообщает ТАСС.
Как рассказал руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин, происходит кратное увеличение количества медведей, которые выходят все дальше на сушу. Они могут оставаться там в течение длительного времени.
Эксперт отметил, что такое поведение животного говорит о том, что площадь льда на территориях его обитания сокращается.
При этом точная численность белых медведей в России не раскрыта. Например, нет информации о количестве животных в Карском море и в море Лаптевых. Но в чукотско-аляскинской и баренцевской популяциях насчитывается более 6,5 тыс. медведей.
Белый медведь занесен в Красную книгу РФ. По данным ученых, в течение трех поколений его численность может сократиться на треть. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова выступила с идеей разработать программу по сохранению данного вида. Также в РФ существует проект «Медвежий патруль», который направлен на помощь жителям населенных пунктов, находящихся в ареале медведя, мирно с ним сосуществовать.
Ранее в Приморье неизвестные убили медведицу в берлоге, а ее детеныши осиротели. Медвежат передали в реабилитационный центр «Тигр».
