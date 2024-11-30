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Белоусов отменил положение о резерве Минобороны РФ на гражданской службе

Глава Минобороны России Андрей Белоусов своим указом отметил положение о кадровом резерве оборонного ведомства на гражданской службе, сообщает Kp.ru .

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Министр указал внести изменения в неактуальные приказы экс-главы Минобороны РФ от 14 августа 2017 года и 23 ноября 2017 года под номером 495, в котором речь идет об утверждении положения кадрового резерва.

Согласно пояснительной записке, пункт № 4 данного положения недавно был признан не актуальным. Положение о кадровом резерве федерального госоргана установлено в п. 11 ст. 64 ФЗ от 27 июля 2004 года.

В документе отметили, что для реализации приказа дополнительные расходы не понадобятся.

Ранее министр обороны России заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР заключен ради снижения риска новой войны в Северо-Восточной Азии.