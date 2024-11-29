Белоусов объяснил военный договор между РФ и КНДР желанием снизить риск войны

Белоусов: договор между РФ и Северной Кореей направлен на снижение риска войны

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР заключен ради снижения риска новой войны в Северо-Восточной Азии. По его словам, цель документа — сыграть стабилизирующую роль и внести позитивный вклад в поддержание баланса сил в регионе, сообщает РИА Новости .

Подробнее об этом Андрей Белоусов рассказал на переговорах с северокорейским коллегой Но Гван Чхолем в Пхеньяне.

«Снизить риск рецидива войны на полуострове. И, безусловно, заложить основу для построения новой евразийской системы безопасности», — сказал глава российского оборонного ведомства, говоря о целях договора между РФ и КНДР.

По словам Белоусова, главную роль в укреплении отношений между Москвой и Пхеньяном играет «высочайший уровень взаимного доверия» между президентом РФ Владимиром Путиным и высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

В ходе встречи российский министр также поздравил Но с назначением на пост главы Минобороны Северной Кореи, которое состоялось в октябре. Вместе с тем Белоусов поблагодарил коллегу за приглашение в Пхеньян и оказанное гостеприимство.