Белоусов: 880 кв км территории перешло под контроль ВС РФ в 2024 году
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в зоне спецоперации в этом году под контроль российской армии перешло 880 кв. км территории. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Он добавил, что в мае в зоне СВО были освобождены 28 населенных пунктов.
«Группировки российских войск вытесняют противника с занимаемых позиций. Продвижение идет на всех тактических направлениях», — подчеркнул Белоусов.
По его словам, в результате активных действий ВС РФ в Харьковской области ВСУ отступили на 8-9 км.
Ранее министр рассказал, что украинская армия в мае потеряла более 35 тыс. бойцов, а также свыше 2,7 тыс. единиц вооружения.