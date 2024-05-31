Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ВСУ в мае потеряли свыше 35 тыс. военных и более 2,7 тыс. единиц вооружения. Об этом сообщает РИА Новости .

«Вооруженные силы России планомерно снижают боевой потенциал ВСУ», — добавил глава Минобороны.

По его словам, среди уничтоженной украинской техники есть 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard, 12 Bradley. Еще было сбито 11 самолетов и четыре вертолета, ликвидировано 730 орудий полевой артиллерии и РСЗО.

Он добавил, что Киев лишен возможности перехватить инициативу в зоне конфликта, украинские власти продолжают демонстрировать Западу свою способность наносить ущерб РФ через атаки на гражданскую инфраструктуру. При этом интенсивность действий растет перед конференцией в Швейцарии в июне.

Как добавил министр, в мае В СРФ перехватили свыше 1 тыс. дронов ВСУ, более 250 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, свыше 80 управляемых авиабомб Hummer, 50 оперативно-тактических ракет ATACMS и восемь крылатых ракет SCALP.

Белоусов выступил в пятницу на заседании совета министров обороны ОДКБ.