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«Белки на яблоне»: двое медведей забрались на ягодный куст на Камчатке

Общество
Telegram

Фото - © Telegram/РЕН ТВ|Новости

В Камчатском крае двое проголодавшихся медведей забрались на ягодный куст и устроили настоящее пиршество, сообщает группа КГБУ «Службы по охране животного мира» в соцсети «ВКонтакте».

Косолапых заметил и снял на видео инспектор службы охраны животного мира. На опубликованных кадрах видно, как медведи решили подкрепиться перед зимней спячкой и залезли на куст, усыпанный ягодами.

«Белки на яблоне сидят, камчатские», — в шутку заявил инспектор за кадром.

Ранее медведь ночью проник на территорию предприятия и задрал сторожа в Красноярском крае.

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