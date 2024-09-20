Белгородская тероборона обвинила поселковую власть в невыплате зарплат за месяцы

Участники территориальной обороны одного из поселков Белгородской области утверждают, что местная власть отказывается выплачивать им зарплату, рассчитываемую по ставке 150 рублей в час. По словам бойцов, они недополучили жалованье за 3 месяца службы, сообщает сайт «Страсти» .

Представители ТРО рассказали корреспонденту издания, что им выплачивали деньги только за май и июнь, однако так и не отдали оклады за апрель, июль и август. По словам участника территориальной обороны, он и его соратники «не заключали договор», однако подписывали согласие о том, что они охраняют поселение в качестве ТРО.

«Однако глава поселения начал нам палки в колеса вставлять и не подписывать бумаги. Хотя он был с нами в теробороне и пулеметчиком, и снайпером, кем только не просился. Но потом мы его за это уволили. Он не подписывал бумаги, говорил, у нас большая зарплата, требовал с нас рапорта как в армии. Мы ругаемся с ним каждый день», — заявил белгородец.

По словам мужчины, из-за ситуации с невыплатой зарплат уже созывали собрание. На сходе бойцы напомнили главе поселения, что им положена зарплата от «государства, области, района», а не из его кармана.

Несмотря на это, ситуация осталась прежней и бойцы теробороны все еще ждут своих выплат.