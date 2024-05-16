Белгородская школьница родила ребенка в туалете магазина во время собеседования
В Белгородской области школьница родила во время собеседования в супермаркете
В Белгородской области школьница родила прямо во время собеседования в супермаркете города Старый Оскол, сообщает SHOT.
Девочка на позднем сроке беременности решила устроиться на работу в магазин «Европа». Она надеялась заработать денег в должности кассира.
Во время собеседования школьнице стало плохо. Она отпросилась в туалет, где довольно быстро родила мальчика.
В Архангельске 16-летняя школьница родила ребенка в туалете торгового центра, а потом закопала его в лесу. Новорожденного юная мать вместе с 18-летним отцом бросила в лесополосе на улице Энтузиастов. При этом останков в указанном месте не было найдено.