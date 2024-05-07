В Архангельске 16-летняя школьница родила в туалете ТЦ и закопала малыша в лесу

В Архангельске 16-летняя школьница родила ребенка в туалете торгового центра, а потом закопала его в лесу, сообщает РЕН ТВ .

Данный инцидент произошел в августе прошлого года.

В полицию 6 мая пришла школьница, которой друг показал видеоролик с окровавленной девушкой и лежащим на полу туалета малышом. По его словам, девушка якобы рассказала, что ее изнасиловали, а потом она родила ребенка и решила закопать его в лесу.

Полицейские оперативно вычислили подростка с видеоролика. Также они выяснили, что новорожденного юная мать вместе с 18-летним отцом бросила в лесу на улице Энтузиастов. При этом останков в указанном месте не было найдено.

Отца малыша задержали правоохранители. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.