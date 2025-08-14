Беглов одобрил идею развития Ленинградского зоопарка на историческом месте

14 августа Ленинградскому зоопарку исполнилось 160 лет с момента открытия. В праздничный день зоосад посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поздравил его с юбилеем, а также заслушал и одобрил концепцию дальнейшего развития на историческом месте, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В представленной Беглову концепции говорится, что Ленинградский зоопарк будут и дальше развивать на историческом месте, сохраняя его исторический облик. В зоосаду также будут созданы все условия для комфортного отдыха туристов и горожан вместе с детьми.

«Зоопарк остается на том же месте, где он был основан. За последние годы мы отремонтировали вольеры. Многое еще предстоит сделать — отреставрировать памятники архитектуры, открыть новые детские, образовательные и экспозиционные зоны», — сказал Беглов в ходе встречи.

Также сотрудники зоопарка планируют уделить пристальное внимание условиям содержания питомцев. Зоопарк будет приспособлен ко всем современным стандартам при разработке новой концепции его развития.

В ходе встречи Беглов также затронул вопрос непростой судьбы зоопарка, который вместе с городом пережил тяжелые времена блокады, но не останавливал работу, ухаживал за животными и посещал посетителей. Беглов поздравил сотрудников зоопарка с юбилеем и пожелал ему процветания. В юбилейный день он также вручил сертификат на ремонт вольеров для крупных хищников.