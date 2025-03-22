Baza: судья РПЛ Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве

Судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Владислав Безбородов может оказаться подозреваемым по делу о мошенничестве. В ближайшее время его могут вызвать на допрос, сообщает Baza .

Самарские следователи раскрыли предполагаемую схему получения денег российскими судьями. По их мнению, судьи могли получать деньги от представителей двух команд. Однако теперь перед следователями встала проблема: факт передачи денег практически невозможно доказать, что делает привлечение к ответственности невозможным.

Если судья брал взятки от обеих команд, то, следовательно, он занимался противоправными действиями, граничащими с мошенничеством, так как не оказывал влияния на результат матча.

Наиболее часто в материалах дела упоминается имя Владислава Безбородова. Следователи еще не приглашали судью на допрос, так как переживают, что у них не будет достаточно доказательств, чтобы «дожать» Безбородова при разговоре.

В ноябре прошлого года Владислава Безбородова дисквалифицировали от судейства матчей до завершения сезона из-за оскорблений в адрес другого арбитра.