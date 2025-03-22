Baza: судья РПЛ Безбородов может стать подозреваемым по делу о мошенничестве
Фото - © Steindy (talk) 12:23, 2 April 2011 (UTC). Собственная работа, CC BY-SA 3.0/Wikipedia.org
Судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Владислав Безбородов может оказаться подозреваемым по делу о мошенничестве. В ближайшее время его могут вызвать на допрос, сообщает Baza.
Самарские следователи раскрыли предполагаемую схему получения денег российскими судьями. По их мнению, судьи могли получать деньги от представителей двух команд. Однако теперь перед следователями встала проблема: факт передачи денег практически невозможно доказать, что делает привлечение к ответственности невозможным.
Если судья брал взятки от обеих команд, то, следовательно, он занимался противоправными действиями, граничащими с мошенничеством, так как не оказывал влияния на результат матча.
Наиболее часто в материалах дела упоминается имя Владислава Безбородова. Следователи еще не приглашали судью на допрос, так как переживают, что у них не будет достаточно доказательств, чтобы «дожать» Безбородова при разговоре.
В ноябре прошлого года Владислава Безбородова дисквалифицировали от судейства матчей до завершения сезона из-за оскорблений в адрес другого арбитра.