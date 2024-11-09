Mash: футбольного судью Безбородова дисквалифицировали за оскорбление арбитров

Футбольный судья Владислав Безбородов в своем Telegram-канале чересчур положительно высказывался о своей работе и оскорблял при этом остальных арбитров. За это мужчину дисквалифицировали от судейства матчей до завершения сезона, сообщает Mash .

В одном из чатов Безбородов назвал судью Сергея Лапочкина «г***олапочкиным». Также мужчина писал, что есть только один арбитр, который работает хорошо — он.

Безбородов не знал, что другие пользователи могут видеть его ник в Telegram. Судью быстро вычислили и дисквалифицировали до завершения сезона.

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