Baza: пожилой медведь Тоша получил удары током в Пермском зоопарке

Пожилой медведь по кличке Тоша получил несколько ударов током в Пермском зоопарк. Он упал в воду и не мог выбраться оттуда на протяжении длительного времени, сообщает Baza .

Тоше 32 года. Он наслаждался прогулкой по своему бассейну с фонтаном, как внезапно его начало бить током. Медведь упал в воду и провел там не менее 30 минут.

Как только животное попыталось выбраться из ловушки, его снова ударило током. При этом очевидцы требовали, чтобы сотрудники зоопарка помогли медведю, однако охранники начали предлагать посетителям самим зайти и вытаскивать его.

В итоге Тошу все-таки удалось достать из воды с помощью тросов. Позже представители администрации написали в соцсетях, что медведя вовсе не ударило током, а сам он просто старый и тяжело передвигается. В зоопарке отметили, что у Тоши «заторможена двигательная активность». Также произошедшее списали на жаркую погоду.

Зоопарк в Перми открыли 6 августа, а посетителей он начал принимать 7 августа. Его построили за 7 млрд рублей. Губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что «условия, созданные здесь, идеальны для животных». Однако посетители заявляют, что зоопарк пока что выглядит пустым: животных либо просто мало, либо они прячутся.

