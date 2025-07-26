В Московском зоопарке пополнение: родился детеныш домашнего яка

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В Московском зоопарке появился на свет детеныш домашнего яка. Гости могут посмотреть на него на экспозиции, сообщает пресс-служба учреждения.

Семья яков проживает в вольере на Старой территории напротив пумы. Самец родился 29 июня. Он весил 15,1 кг.

Матери малыша Пижме восемь лет, отцу Борису — пять лет.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш боливийской ночной обезьяны. Этот вид находится в Международной Красной книге и считается исчезающем.