В Московском зоопарке пополнение: родился детеныш домашнего яка
В Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка
В Московском зоопарке появился на свет детеныш домашнего яка. Гости могут посмотреть на него на экспозиции, сообщает пресс-служба учреждения.
Семья яков проживает в вольере на Старой территории напротив пумы. Самец родился 29 июня. Он весил 15,1 кг.
Матери малыша Пижме восемь лет, отцу Борису — пять лет.
Ранее в Московском зоопарке родился детеныш боливийской ночной обезьяны. Этот вид находится в Международной Красной книге и считается исчезающем.