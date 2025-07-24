Детеныш боливийской ночной обезьяны родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке пополнение — там родился детеныш боливийской ночной обезьяны. Этот вид считается исчезающим, он занесен в Международную Красную книгу, сообщает пресс-служба зоосада.

Родители малыша — самка Анна и самец Буслай. Они живут в павильоне «Дом приматов». Появление детеныша на свет стало результатом успешной адаптации этой пары.

Вес новорожденного пока неизвестен. Детеныш сейчас постоянно находится возле родителей, которые после появления малыша на свет держатся обособленно от остальной группы. Специалисты предпочитают не вмешиваться в естественный ход развития новорожденного. Состояние малыша стабильное.

Боливийские ночные обезьяны обитают в тропических лесах Южной Америки. Они ведут ночной образ жизни. Эти животные известны своей уникальной моделью родительского поведения. Пары формируются на всю жизнь, а после появления детеныша самец и самка воспитывают его вместе. А еще за малышом присматривают его старшие братья и сестры. У Анны и Буслая уже есть трое детенышей, которые появились на свет ранее.

Посетители зоосада могут увидеть новорожденного на экспозиции «Ночной мир» в павильоне «Дом приматов» каждый день с 13:00.

Ранее появилась печальная новость — умерла красная панда по имени Рыжик. Это один из самых узнаваемых жителей Московского зоопарка.