Умер один из самых узнаваемых жителей Московского зоопарка

Утром 21 июля в Московском зоопарке умер один из самых узнаваемых обитателей — красная панда по имени Рыжик. Он почти дожил до 11 лет — очень почтенного возраста для этих животных, сообщает пресс-служба зоосада.

Рыжик поселился на экспозиции «Животные Азии» в зоопарке в 2015 году, приехав из Польши. Жил он вместе со своей подругой Зень. За время пребывания в зоопарке он очень полюбился не только его сотрудникам, но и посетителям.

Животное очень любило спать на улице, гулять и с высоты наблюдать за гостями зоопарка. Оно стало героем множества милых фото, так полюбившихся москвичам и гостям столицы.

Рыжик был очень спокойным и контактным: этого хищника киперы могли кормить с руки, а он всегда радовался общению.

С возрастом состояние здоровья Рыжика ухудшилось. Ветеринары и зоологи зоопарка делали все, чтобы продлить ему жизнь и сохранить ее качество, но, к сожалению, его время пришло.