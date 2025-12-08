Baza: блогеры из TikTok начали практиковать микродозинг «Оземпика»

Среди пользователей TikTok набирает популярность тренд на прием «Оземпика» в малых дозах. Они считают, что такие инъекции способны вылечить целый ряд недугов — от СДВГ до алкоголизма, сообщает Baza .

Тренд задали биохакеры и антипрививочники из США и Великобритании. По их мнению, инъекции семаглутида, который продается под торговыми марками Ozempic, Rybelsus и Wegovy, могут справиться со многими болезнями.

Адепты этой методики уверяют, что «Оземпик» в малых дозах поможет избавиться от хронических заболеваний, бесплодия, нейроотклонений и т. д. О своем опыте инъекций уже рассказали популярные блогеры Тайна Мур и Джордан Янгер (Balanced Blonde). Также ролики о чуде-лекарстве выкладывают другие тиктокеры.

Однако профессиональные врачи предупреждают: данный метод самолечения может навредить здоровью. Эффективность такого использования «Оземпика» ничем не подтверждена.

Ранее стало известно, что россияне усиленно скупают на маркетплейсах БАДы для похудения. Чаще всего они приобретают «Оземпик» и его аналоги.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.