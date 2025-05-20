Бастрыкин: потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» проходят более 2,3 тыс человек

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Бастрыкин: дело о теракте в «Крокусе» скоро направят в суд

Дело о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» скоро направят в суд. Сейчас потерпевшими по нему проходят более 2,3 тыс. человек, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает РИА Новости .

По его словам, нападение на «Крокус» совершили «таджики-мигранты». Бастрыкин отметил, что правоохранители быстро отреагировали на теракт, арестовав 19 человек.

Потерпевшими числятся 2307 человек. Всего в деле 500 томов. Скоро его направят в суд.

Бастрыкин выступил с этой речью на сессии «Все флаги в гости к нам? Правовые вызовы миграционного регулирования» в рамках ПМЮФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы открыли огонь по людям в концертном зале, а затем подожгли здание. Погибли 145 человек.

Ранее появились фото из демонтируемого в Подмосковье «Крокуса». В кадре виден интерьер, который был поврежден из-за пожара.