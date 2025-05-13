Видно, что внутри: появились фото из демонтируемого в Подмосковье «Крокуса»

Специалисты до сих пор проводят демонтаж концертного зала «Крокус Сити Холл», где 22 марта 2024 года произошел теракт, в результате которого погибли 140 человек. MSK1.RU публикует фото, на которых видно, как выглядит здание изнутри.

Специалисты уже сняли стеклопакеты, которые играли роль оболочки здания. Благодаря этому стал виден интерьер, который был поврежден из-за пожара.

На конструкциях можно заметить толстый слой копоти. Также на фото есть эскалаторы, по которым люди спасались от террористов.

22 марта текущего года у стен «Крокуса» открыли мемориал в память о жертвах теракта. К нему до сих пор приходят люди и оставляют цветы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в дальнейшем важно сопровождать и помогать родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта в концертном зале.

«Некоторые семьи, а у нас (в Подмосковье — ред.) есть такие, потеряли обоих родителей», — сказал глава региона.