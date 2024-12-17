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В Барнауле дети прогнали «Бармалея-либерала» за «попытку испортить праздник»

В Барнауле прошла «Сталинская елка — 2025». Во время мероприятия из «Сталин-центра» прогнали «Бармалея-либерала», сообщает Telegram-канал 360.ru .

Как было указано в анонсе, праздник позволил участникам переместиться «в эпоху правления» известного политического деятеля.

В ходе утреннего мероприятия как дети, так и взрослые украсили елки, а также приняли участие в мастер-классе по созданию елочных игрушек.

Однако наибольшее внимание привлекло другое событие — дети смогли прогнать «сказочного персонажа Бармалея-либерала», который, по странному стечению обстоятельств, был одет как Джек-Воробей и «пытался испортить праздник».